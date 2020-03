Presidente do Setransp, Alberto Almeida recebe título de Cidadão Aracajuano

16/03/20 - 06:47:22

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes (Setransp), da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Conselho Regional Nordeste III Alagoas e Sergipe, e diretor executivo da Viação Atalaia, Alberto Almeida, recebeu na quinta-feira,12, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Título de Cidadão Aracajuano. A honraria, faz parte do Decreto Legislativo 58/2019, da propositura de autoria do vereador Juvêncio Oliveira.

“Aprovado por unanimidade em votação, Alberto Almeida foi escolhido para receber o título de Cidadão Aracajuano. E de forma respeitosa a Câmara Municipal de Aracaju reconheceu o empenho, a dedicação e a contribuição desse grande empresário que vem contribuindo com o desenvolvimento da cidade e do setor de transporte público coletivo”, afirmou o vereador Juvêncio Oliveira.

Alberto Almeida chegou a Aracaju em 2013, com o propósito de fortalecer o transporte coletivo da capital, através da Viação Atalaia. Junto com o amigo e empresário Gbson Pereira e equipe Itamaracá, empresa pernambucana liderada por Alfredo Bezerra Leite, além de uma equipe local, em menos de 15 dias, implantou a Viação Atalaia no sistema de transporte público coletivo da cidade. A principal missão era oferecer um serviço de qualidade à população e contribuir com a melhoria da mobilidade urbana.

“O 12 de março jamais será o mesmo para mim, pois a cidade que tanto admiro, nesta data, me intitula seu cidadão. Tive experiências em diversos lugares do Brasil, mas em Aracaju foi única. Quando cheguei em 2013, o entusiasmo de implantar um novo projeto era maior do que o normal. E, hoje, torno-me cidadão aracajuano e sinto a mesma disposição que tive desde que cheguei nesta terra de gente acolhedora e sorriso largo, sempre disposta a ajudar”, descreveu Alberto Almeida.

Natural de Recife/ Pernambuco, Alberto Almeida tem uma trajetória profissional dedicada à gestão empresarial, em especial, ao transporte de passageiros. Desde 2014, como presidente do Setransp, ele teve a oportunidade de participar de discussões entre os setores privado, público, entidades sindicais e associações, para buscar estratégias de evolução para o transporte de Aracaju, geração de emprego e melhoria da mobilidade urbana.

“Destaco algumas conquistas: como a contínua queda do número de assaltos nos ônibus; os avanços em tecnologia embarcada; a defesa das faixas exclusivas para ônibus; o fortalecimento da imagem do setor junto à imprensa. São experiências que me enchem de satisfação por terem sido vividas com Aracaju”, ressaltou Alberto Almeida.

Para completar a alegria do novo cidadão aracajuano, estiveram no plenário da Alese, familiares, amigos, diversos gestores públicos e privados, representantes da Fecomércio, do Sebrae, de frentes sindicais e associações, empresários do setor de transporte local e de Recife, além de colaboradores do Setransp, da Fetralse, da Aracajucard, do SestSenat e da Viação Atalaia.

