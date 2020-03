Samba, futebol e coronavírus

16/03/20 - 00:01:27

Diógenes Brayner – [email protected]

O coronavírus pode retardar até as conversas políticas, principalmente as de bastidores, embora o brasileiro ainda não demonstre tanta preocupação. As manifestações de ontem, em todo o Brasil, de apoio ao Governo Bolsonaro, foram um ato de coragem, com um misto de irresponsabilidade, que puseram medo aos que se preservam para não contrair o terrível coronavírus, capaz de transmitir o que aparenta ser uma leve gripe em segundos.

Quinta-feira passada o presidente pediu aos seus seguidores que evitassem comparecer à manifestação. Não foi ouvido e achou ótimo. Milhares [ou milhões] foram às ruas mostrar que apoiam o seu Governo, mesmo que até o momento o crescimento Brasil esteja muito abaixo do que se esperava de um presidente que passa a se revelar apenas populista. Bolsonaro, que se submeteu a exames para avaliar se fora ou não infectado, acompanhou de perto toda a manifestação que ocorreu em Brasília.

Do Palácio do Planalto participou dela indiretamente. Permaneceu no jardim, ao lado de auxiliares. Chutou balões com imagens de adversários, levantou cartazes e se mostrou eufórico com a participação dos seus apoiadores, que terminam por mostrar que, apesar de tudo, se mantém fiel ao voto dado. Lógico que a manifestação tem o objetivo de mostrar força. Não apenas aos demais poderes – o que é uma loucura – mas à esquerda, sem esquecer a imprensa, que o presidente odeia.

Não foi um bom exemplo. Enquanto lideranças mundiais estão preocupadas em preservar a população da epidemia causada pelo virus, Bolsonaro a expõe dentro dos limites daqueles que o acompanham apaixonadamente. Não se sentirá culpado se houver consequências letais após essa manifestação, porque expõe o discurso de que pediu para ninguém comparecer. Mas não foi ouvido. A concentração teria ocorrido por vontade do povo e sem o seu aval, mas que se envolveu porque lhe dizia respeito.

Tudo muito bem planejado para que não se ponha culpa nele do que possa acontecer em relação à expansão do coronavírus. A verdade é que a direita se organizou, tornou-se ideológica e busca manter-se no poder, independente de quem esteja à frente do Governo e dos atos e ações que praticam, mesmo com a gravidade econômica e social de um País que toma o rumo do fundo do poço.

Aparentemente inacreditável, mas o Brasil continua oferecendo samba, futebol e agora coronavírus… Com certeza, é o começo do fim.

Governo faz reunião

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reúne-se hoje com membros da Secretaria da Saúde, para anunciar novas medidas preventivas e de enfrentamento do coronavírus.

*** Várias outras secretarias e órgãos importantes do Governo também participam da reunião.

*** Belivaldo Chagas explicou que a intenção é tranquilizar a população e incentivá-la a buscar informações verdadeiras sobre o novo coronavírus.

Maior prejuízo

O secretário José Carlos Felizola foi a um restaurante almoçar, no final de semana, e posteriormente a um dos shoppings. Disse que encontrou dezenas de pessoas amigas e conhecidas.

*** Felizola sentiu que “ninguém se abraça, nem se dar as mãos”. E concluiu: “talvez esse seja o maior prejuízo do coronavírus…”

Vírus do oportunismo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) fala sobre o Coronavírus, o qual intitula de “virus do oportunismo”.

*** O senador diz que “hoje temos uma situação de crise sanitária no Brasil, que demanda medidas bastante claras e objetivas na área de saúde pública”.

*** Lembra que “para isso existe instrumento que já foi parcialmente aplicado, que é o da Medida Provisória”.

*** Para Alessandro, “as decisões que serão tomadas agora vão refletir na vida de gerações e elas não precisam e nem podem ser feitas de forma totalmente sem critérios!”.

Mais prisões à vista

A informação que chega à coluna: “já está no final das investigações o caso da Merenda Escolar em alguns municípios”.

*** Teria sido apurado um rombo de R$ 100 milhões e que o fornecedor não tirou às notas “e esqueceu de entregar as mercadorias”.

*** Resultado está prestes a acontecer com prisões de culpados em todo Estado, inclusive prefeitos.

PSDB só com PL

O advogado Pedrinho Barreto esclareceu que o apoio do PSDB a algum candidato a prefeito de Aracaju “está acordado que só acontecerá junto com o PL, para indicação na chapa majoritária”.

*** Segundo Pedrinho, PSDB e PL têm o maior tempo de TV.

*** Pedrinho não sabe, ainda, se será candidato a vereador, “mas minha ida para o PL é justamente para ficar à disposição de Edvan e Eduardo Amorim para composição na vice”.

Podemos e candidato

O presidente estadual do Podemos, deputado Zezinho Sobral, disse que conversou com a presidente nacional do partido, Renata Abreu, e com o coordenador para o Nordeste, Manoel Sobrinho.

*** Os dois disseram que o Podemos quer candidatura própria nas capitais.

Fundo eleitoral

Zezinho Sobral diz que aguarda que o partido se manifeste de forma clara em relação ao fundo eleitoral: “a partir daí tomaremos a decisão”, disse.

*** Segundo o deputado, caso aconteça do Podemos decidir por candidatura própria, o primeiro a saber será o governador Belivaldo Chagas.

Discussão em Capela

Em Capela o ex-prefeito Manuel Messias Sukita acusa a prefeita Silvany Mamlak e o marido, prefeito de Ilha das Flores, Christiano Beltrão (ambos do PSC), de financiarem programa de rádio contra ele.

*** Através das redes sociais, Sukita acusa presença de pessoas utilizadas para atacá-lo na folha de pagamento do município.

Candidato a prefeito

Manuel Messias Sukita insiste que vai disputar a prefeitura de Capela e demonstra apoio de lideranças políticas municipais e estaduais, como o deputado federal Fábio Mitidieri.

*** Sukita retornou de Brasília na semana passada mais animado, “porque obteve boas informações sobre o direito de disputar à eleição, inclusive de gente forte do judiciário”.

Fábio vai sugerir

Sukita ainda está sem filiação, mas conversa com o Pros e outra legenda. Precisa de duas para acomodar o seu pessoal e fazer o vice e chapas a vereador de Capela.

*** Disse ontem que no próximo sábado se filia ao partido que o deputado federal Fábio Mitidieri sugerir.

Disputa Câmara

A filha de Sukita, Isadora Sukita, também usa as redes sociais para denunciar as críticas ao pai, sem concessão do direito de resposta.

*** Isadora estuda Comunicação Social e vai transferir o título para Aracaju, onde será candidata a vereadora.

Respeito ao voto

O senador Rogério Carvalho diz que “numa democracia, o voto precisa ser respeitado, porque, gostemos ou não, representa a votade da maioria”.

*** – O ministro do TCU não tem legitimidade, nem legalidade, para se contrapor monocraticamente à deliberação do Congresso Nacional, que tem delegação do voto popular, disse o senador.

Luciano cidadão

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), recebeu título de cidadão aracajuano na sexta-feira. Solenidade muito concorrida.

*** Luciano dispensou o discurso escrito e falou de improviso, lembrando tudo que passou em sua vida, quem o influenciou a entrar na política e não esqueceu nenhum dos amigos.

*** Mostrou o seu lado família e chorou, mesmo que tenha prometido a não se render à emoção.

Gato angorá

O presidente da Câmara, Nitinho Vitale, que está usando a Alese para as sessões, foi quem propôs o título de cidadania a Luciano Bispo.

*** Surpreendeu em seu discurso ao chamar Luciano carinhosamente de “meu gato angorá”.

Pode criticar

O subtenente Edgar Menezes fala sobre a manifestação favorável ao Governo ocorrida ontem em várias cidades do País, inclusive Aracaju.

*** Segundo Edgard, “a imprensa vai criticar as manifestações a semana toda. Pode criticar, nós fomos para as ruas voluntariamente. Aqui ninguém recebe nada, é pelo Brasil”.

Um bom bate papo

Até intervenção – Pode até haver intervenção no Diretório Municipal de um partido em Aracaju. Até o dia 20 pode acontecer.

Terá mudança – O governador Belivaldo Chagas está confiante no desenvolvimento planejado do Estado a partir deste ano. Todos vão perceber a mudança.

Suspende encontros – Eugênio Nascimento publica: “Guerra ao coronavírus – UFS suspende encontros, congressos e calouradas nos seus campus”.

Notícias falsas – Há muitas verdades e mentiras sobre o coronavírus nas redes sociais. É preciso checar bem para não cair em notícias falsas.

Montar chapas – Maioria dos partidos com dificuldade para montar chapas de candidatos a vereador. Quem não tem mandato recusa nomes à reeleição.

Gil tenta voltar – Segundo informa Ancelmo Góes, “Coronavírus: Gilberto Gil, mulher, e 25 pessoas do staff, tentam voltar para o Brasil”. O grupo está na Europa.

Revista Fórum – “Coronavírus: senador dos EUA que se encontrou com Bolsonaro entra em quarentena”.

