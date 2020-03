SARGENTO REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR É VITIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

16/03/20 - 12:43:14

Um sargento reformado da polícia militar foi vitima de uma tentativa de homicídio no final da manhã desta segunda-feira (16) no conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o sargento Leonardo estava parado em uma esquina no Novo Horizonte, quando um elemento se aproximou e ele teria desconfiado e tentou correr, mas não conseguiu e acabou sendo alvejado por um tiro na cabeça.

O policial foi socorrido às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar em estado grave de saúde.