SERGIPE TEM PREVISÃO DE CHUVA INTENSA NAS PRÓXIMAS 72 HORAS, DIZ METEOROLOGIA

16/03/20 - 14:28:00

O meteorologista Overland Amaral, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), divulgou nesta segunda-feira (16), a informação de que há previsão de chuvas intensas para o estado nas próximas 72 horas.

A informação foi baseada nos dados Instituto Nacional de Meteorologia (IMET).

De acordo com as previsões, nesta segunda-feira, a ocorrência de chuva nas regiões centrais e Norte do Estado, e o volume de água pode chegar a 10mm.

Na terça, provável ocorrência de chuvas nas regiões Agreste Central, Alto e Médio Sertão durante todo o dia. Na quarta, tempo chuvoso nas regiões Sul e alguns pontos do Centro Sul e adjacências.

Na quinta-feira (19), o tempo deve ficar nublado, com ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado, em especial a parte Oeste que pode ter volume de chuva de 20mm.