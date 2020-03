Setransp e empresas de ônibus colocam em prática plano de prevenção ao coronavírus

16/03/20 - 15:35:47

Representantes das empresas do transporte público coletivo de Aracaju e região Metropolitana estiverem reunidas na manhã desta segunda-feira, 16, no Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros (Setransp) para divulgarem as medidas de prevenção contra o Coronavírus, que já estão sendo colocadas em prática.

“A medidas são: colocação de cartazes nos ônibus orientando os passageiros como se prevenir; higienização diária dos veículos, medida que já acontecia; treinamento específico com os colaboradores das empresas, entre outras”, explica Raimundo Jorge, gerente operacional do grupo Modelo.

