Veja como será esta segunda-feira em Sergipe após medidas para conter a pandemia

16/03/20 - 08:39:21

O coronavírus detectado em vários estados, inclusive Sergipe, com um caso em Aracaju, fez com que governo federal, estados e municípios anunciassem diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença.

Em Sergipe, órgãos públicos suspenderam serviços e eventos para evitar a proliferação da doença.

Na Assembleia Legislativa de Sergipe foi suspensa a sessão plenária que ocorreria nesta segunda-feira (16) e entregaria a medalha Quintina Diniz a um grupo de mulheres que se destacou em diversas áreas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) e o Ministério Público Federal em Sergipe (MPF) anunciaram a suspensão de serviços e eventos agendados desta segunda-feira até o dia 27 de março.

Sessões de julgamentos e audiências: ficam suspensas até o dia 27 de março as sessões de julgamento do Tribunal Pleno, Câmaras Cíveis, Criminais e Reunidas, bem como da Turma Recursal, além das audiências e sessões do Júri de todas as varas e comarcas do Estado de Sergipe, com exceção dos Plantões Judiciários e Audiências de Custódia, as quais terão adoção de medidas preventivas necessárias.

Na prefeitura de Aracaju, nesta segunda-feira, o prefeito Edvaldo Nogueira assinará um decreto que normatiza e detalha a suspensão de reuniões e solenidades de iniciativa da gestão municipal que reúnam mais de 100 pessoas em ambientes fechados e 250 pessoas em lugares abertos também não serão realizadas nos próximos 45 dias. Também houve anúncio do cancelamento dos eventos relativos ao aniversário da cidade, que ocorreriam até o dia 4 de abril.