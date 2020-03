ACUSADO DE MATAR O PRÓPRIO PAI HÁ 17 ANOS É PRESO COM DROGAS EM LAGARTO

17/03/20 - 09:10:16

Um elementos de alta periculosidade e que há 17 anos, matou o próprio pai com golpe de machado, na presença da mãe durante o almoço, foi preso nesta segunda-feira (16) por policiais militares do 7º BPM no município de Lagarto.

À época, menor de idade, ele foi apreendido e após se tornar maior, foi liberado e continuou no mundo do crime.

Durante a ação, os militares sob o comando do tenente-coronel Flávio Arthur, conseguiram localizar elemento e em seu poder foi encontrado uma quantidade de cocaína e maconha.

Ainda na segunda-feira durante a as ações, os militares conseguiram localizar um veículo que havia sido roubado no município de Simão Dias.

Após tomar um veículo de assalto, o homem foi localizado no Povoado Genipapo e durante a abordagem, resolveu disparar contra os militares que revidaram e atingiram o elemento. Ele foi socorrido mas não resistiu e morreu.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM