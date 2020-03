Adolescente com problemas mentais vitima de abuso sexual

17/03/20 - 09:56:35

Uma adolescente de 13 anos, com problemas mentais, foi vitima de abuso sexual na madrugada desta segunda-feira (17) no quintal de sua casa no município de Capela.

O acusado seria um homem que foi visto pelo pai da vitima nas proximidades da residência. Ao ser questionado pelo pai o que ele estaria fazendo ali, ele teria dito que estava à procura de seu cavalo. Já a adolescente não soube explicar o que estava acontecendo, por conta dos problemas mentais.

As informações são de que logo em seguida, a família teria recebido ameaças e propostas para não prestar queixa.

O pai da adolescente não aceitou a proposta, prestou queixa na delegacia do município e as informações são de que o suspeito deve ser preso nas próximas horas por ser bastante conhecido.