Bombeiro militar chega de viagem internacional com sintomas da gripe

17/03/20 - 07:20:56

Nesta segunda, dia 16, o advogado Márlio Damasceno, assessor jurídico da ASPRA/SE (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) foi procurado por telefone pelo 1º Sargento Alberto, seu cliente, com o objetivo de buscar orientação acerca da sua situação que o está preocupando, visto que, na última quinta-feira, dia 12, chegou de viagem internacional ao Paraguai com sintomas de gripe forte, com muita tosse.

Importante salientar que durante seu retorno, o citado militar pegou duas conexões em voos internacionais, com passageiros de diversas nacionalidades, não sabendo se está tão somente com uma forte gripe, ou um possível coronavírus, chegando ao ponto de encaminhar seus filhos para a casa da avó. O bombeiro militar chegou a comunicar o fato ao comandante de SOS, informando o fato e pedindo uma orientação, porém não obteve resposta.

De acordo com o advogado, o citado bombeiro militar está preocupado em saber se está tão somente gripado ou algo mais sério, visto que se preocupa com seus colegas de trabalho, haja visto que ficam em alojamentos fechados podendo expor outros bombeiros militares.

Segundo o assessor jurídico da ASPRA/SE, não custava o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe encaminhar o bombeiro militar para realizar exames e assim dirimir qualquer dúvida acerca do estado de saúde do mesmo, e assim zelar pela tropa. Como já relatado, única coisa que o Sargento Alberto quer é poder se tranquilizar e principalmente tranquilizar seus companheiros.

Matéria do blog Espaço Militar