DEPCA APREENDE ADOLESCENTE POR ATOS INFRACIONAIS SEMELHANTES A ROUBO

17/03/20 - 07:00:34

O adolescente foi reconhecido mediante depoimentos de vítimas e frequentadores do local

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam, nesta segunda-feira, 16, um segundo adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante a roubo. Um outro já havia sido apreendido no ano passado.

Os roubos praticados pela dupla ocorriam contra frequentadores do calçadão da Praia Formosa, bairro Treze de Julho, zona Sul de Aracaju.

“Esse segundo adolescente suspeito foi apreendido no bairro Coroa do Meio, zona Sul da cidade, por meio do reconhecimento de três vítimas e frequentadores do Calçadão da 13 de Julho”, explicou o delegado Valter Simas.

Trata-se da quarta apreensão de Adolescentes realizada pela DEPCA neste mês de março. Valter Simas concluiu destacando que as operações vão continuar visando a melhoria da segurança pública em todo o estado.

