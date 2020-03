EXTRA: Plenário com matérias do dia

17/03/20 - 20:14:24

Diogenes Brayner – [email protected]

Parecer do MPE não complica

O advogado José Rollemberg Neto, que faz a defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT), disse nesta terça-feira (17) que o parecer do Ministério Público Eleito (MPE) não complica e nem influencia o julgamento no TSE.

*** Segundo José Rollemberg, “mais uma vez é um andamento natural do processo. Essa é a posição institucional do MPE nos autos”.

*** Rollemberg lembra que o Ministério Público “é o autor da ação e emitiu o parecer no prazo legal, reiterando a opinião que já havia apresentado nas ‘contrarrazões’ ao recurso do governador”.

Publicado como bomba

O parecer do MPE foi publicado como “uma bomba”, em razão de ter reafirmado o pedido de cassação, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

*** Em seu relatório, o Ministério Público Eleitoral diz que o argumento de Belivaldo não liderar a disputa eleitoral no início da campanha não pode ser aceito.

*** O advogado José Rollemberg admitiu que o parecer do MPE não poderia ser diferente e, a partir dele, o TSE segue o trâmite legal para uma decisão final.

Assunto é coronavírus

Não se fala em outra coisa, que não seja o coronavírus. Em Aracaju o vírus levou muita gente aos supermercados para compras de até seis meses.

*** Muita gente está atendendo ao conselho de não sair de casa e o movimento em bares e nos shoppings foram reduzidos.

Retirar direitos

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, denuncia que o Governo tenta retirar direitos dos trabalhadores com votação da MP 905 em momento de grave crise no país.

*** – Tentamos impedir medida irresponsável e cruel, em um momento em que governos de todos os países oferecem assistência a seu povo, disse.

Sem poder recorrer

Segundo Rogério Carvalho A reforma trabalhista (MP-905), do presidente Bolsonaro pretende aumentar o número de brasileiros sem ter a quem recorrer num momento de pandemia de coronavírus.

*** – Pedi a suspensão dos prazos de tramitação das MP’s.

Notícias Falsas

Rogério Carvalho lembra que “enquanto médico sanitarista e senador eleito pelo povo, sinto-me no dever de informar à população sobre os cuidados contra o novo coronavírus”.

*** Acrescentou que notícias falsas estão sendo compartilhadas pelas redes e podem agravar o quadro clínico de alguém que esteja infectado.

Milton Andrade no PL

O empresário Milton Andrade vai se filiar ao Partido Liberal e será o presidente municipal, com carta de independência em relação à hierarquia.

*** Deixa claro que vai conduzir o partido sem interferência do presidente do Diretório Estadual, Edvan Amorim.

*** Segundo Milton, ele filia-se ao partido através do Diretório Nacional e livre para conduzir a legenda pelo caminho do chamado “novo na política”.

Fica com Daniele

Milton Andrade, que sempre integrou o grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira, já decidiu que o PL vai apoiar a delegada Daniele Garcia (Cidadania) à Prefeitura de Aracaju.

*** Também vai formar uma chapa para a Câmara Municipal de Aracaju, com alguns nomes que também estarão no partido.

Amigo e Parceiro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) considerou o empresário Milton Andrade “um amigo e parceiro na construção política de renovação em Sergipe”.

*** Segundo Alessandro, diante da inviabilidade do Novo, ele buscou outra agremiação partidária para continuar a atividade política.

*** – Será muito bem recebido no grupo, do qual participa desde o início, concluiu o senador

Eduardo troca domicílio

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) transferiu nesta terça-feira (17) o título eleitoral para Itabaiana, onde pretende disputar a Prefeitura Municipal.

*** Já conversou sobre apoio com o prefeito Valmir de Francisquinho e terá novos encontros mais à frente.

*** Amorim disse que não está impondo nada e lembra que “o Poder não é tudo para mim e ai daquele que pensa que é”.