Feira Agropecuária de Sergipe será fechada ao público

17/03/20 - 06:41:34

Medida preventiva contra o coronavírus

A 8ª Feira Agropecuária do Estado de Sergipe será fechada ao público por conta do anúncio dos novos casos do coronavírus em Sergipe. O evento será restrito aos expositores que já estão com animais no Parque de Exposições.

Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese, Ivan Sobral, a medida visa prevenir o avanço da doença durante a exposição.

“Com muita preocupação e cautela, acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos relativos ao coronavírus e, atendendo rigorosamente a recomendação expressa dos decretos manteremos a programação de julgamentos e leilões, em respeito aos criadores e expositores que já estão instalados no parque com seus animais”, afirma Ivan.

A programação técnica-científica (oficinas e palestras) e a abertura oficial prevista para a próxima quarta-feira, 18, estão canceladas. A Federação da Agricultura informa aos produtores rurais sergipanos, e dos estados vizinhos, que os animais permanecerão no parque de exposição até a próxima sexta-feira, 20, sendo permitida a entrada para visitação e realização de negócios.

“Solicitamos a compreensão do público em geral, pois neste período os portões do Parque de Exposição João Cleophas estarão fechados para visita à 8ª Faese. Manteremos o evento com as restrições recomendadas pelas autoridades reafirmando o compromisso desta entidade com o princípio basilar da supremacia do direito coletivo sobre os interesses individuais”, ressalta Ivan.

Desde a última sexta-feira, 13, a Federação da Agricultura tem adotando medidas preventivas dentro do parque para evitar a propagação do vírus como distribuição de álcool gel a 70% em pontos estratégicos do parque, reforço no estoque de sabonete líquido fornecido nos banheiros, distribuição de kit higiênico individual (álcool gel e sabonete), além da confecção de cartazes e banners com orientações sobre a doença.

Sobre a Feira

A 8ª Faese é o maior evento agropecuário do estado de reunindo diversos setores da agropecuária, comércio, animais, máquinas e equipamentos. A expectativa de movimentação financeira era de aproximadamente R$ 5 milhões só nos quatro leilões.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria