GOVERNO DO ESTADO INICIA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA

Principal trajeto entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju, o acesso compreende 13 km de pista, no trecho do Conjunto Brigadeiro, bairro Eduardo Gomes e tem como investimento um total de R$ 6.984.203,78

As obras de recuperação e ampliação da Rodovia SE-065, a João Bebe Água, foram iniciadas na manhã desta segunda-feira, 16. Máquinas e homens começaram os trabalhos, a rodovia está com tráfego de veículos a meia pista. A iniciativa faz parte do projeto ‘Pró-Rodovias’ lançado na última semana pelo governador Belivaldo Chagas. O foco é na recuperação das principais vias do Estado, além de promover segurança e conforto para os moradores da localidade. Principal trajeto entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju, o acesso compreende 13 km de pista, no trecho do Conjunto Brigadeiro, bairro Eduardo Gomes, e tem como investimento R$ 6.984.203,78.

O engenheiro fiscal de obras, Maicon Fraga, informa que a rodovia já foi sinalizada e que a equipe responsável pela execução está trabalhando em três frentes para melhor fluidez do serviço. “Iniciamos como São Cristóvão sentido Aracaju, na última sexta-feira, como assinatura da Ordem de Serviço, feita pelo Governador Belivaldo Chagas. No primeiro trecho encontra-se máquinas recicladoras, moto niveladora, três rolos compactadores, dois rolos de pneus e um caminhão pipa. Já na outra frente, que compreende o sentido de Eduardo Gomes- São Cristóvão, há uma moto niveladora e a realização da limpeza dos canteiros para a construção do acostamento. E por fim, estão sendo realizado mapeamentos topográficos em toda extensão da pista”, detalha.

Durante a obra de recuperação, a pavimentação da rodovia será totalmente refeita. A pista tem 8 m de largura; sendo 6 m da pista de rolamento (duas pistas de 3 m cada) e 2 referentes ao acostamento (1 m cada). Executada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com fiscalização do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), ainda serão utilizados o total de 9.360 toneladas Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ com o prazo é de 240 dias para realização.

Buracos e as dificuldades na trafegabilidade de veículos são os principais problemas descritos pelos moradores da região. Em detrimento disso, a obra da Rodovia João Bebe Água além de atender essas demandas, abre portas para avanço nas atividades executadas dentro município, pelo qual um dos pontos fortes é o turismo local. Além disso, a renovação da malha viária reflete na economia, geração de renda, emprego e facilidade para trafegabilidade dos pedestres e comerciante da região com suas mercadorias.