Governo suspende aulas e fecha cinemas e teatros em Sergipe por conta do coronavírus

17/03/20 - 07:00:49

O Governo do Estado informou na noite desta segunda-feira (16), que devido a confirmação de mais quatro casos de coronavírus, elevando para cinco o número de pacientes que testam positivo para a doença, editou um decreto de situação de emergência na saúde pública no Estado de Sergipe, contendo novas medidas de enfrentamento do Covid-19.

Com isso, ficam suspensos todos os eventos públicos de quaisquer natureza que participem mais de 50 pessoas em ambientes fechados, ou 100 em ambientes abertos, ainda que previamente autorizados, tais como eventos desportivos, shows, passeatas, feiras, eventos científicos ou escolares, comícios, dentre outros.

Ficam suspensas, também, atividades coletivas de cinema, teatro e afins; visitação a presídios e a centros de detenção para menores, pelos próximos 15 dias; atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, pelos próximos 15 dias. O secretário de Estado da Saúde regulamentará a visitação a pacientes internados com diagnósticos de coronavírus.

Também estão suspensas as atividades educacionais em todas as escolas públicas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, pelos próximos 15 dias;

O decreto suspende também a visitação a presídios e a centros de detenção para menores pelos próximos 15 dias;

Belivaldo informou ainda que pediu apoio ao MPSE na interlocução e reforços das ações dos municípios do interior. “Nós solicitamos o plano de contingência de cada município. Alguns não apresentaram ainda. Nossa solicitação foi no sentido que o Ministério Público faça uma atuação e convoque prefeitos ou secretários de Saúde para que façam essa apresentação. O município tem que informar sua população que se tiver algum sintoma procure a saúde do município e terá todo um trabalho planejado de acompanhamento. Se o caso complicar, vai para os hospitais regionais. É preciso esse engajamento”.

A Prefeitura de Aracaju também publicou decreto na manhã de hoje. Entre as medidas anunciadas, estão a suspensão de eventos públicos; a criação do “MonitorAju”, serviço telefônico, que entrará em funcionamento na quarta-feira, 18, para que os cidadãos possam obter esclarecimentos sobre o vírus e para informar quadros suspeitos; a antecipação do início da campanha de vacinação contra a gripe, para este sábado, 21, para idosos e profissionais da Saúde; suspensão de viagens de servidores municipais estão suspensas, bem como férias de profissionais da área da Saúde; determinação às empresas de transporte coletivo para que reforcem as medidas de higienização nos veículos. As medidas anunciadas pelo Governo, como a suspensão de aulas e fechamento de cinema e teatros, também serão acrescentadas ao decreto da PMA.