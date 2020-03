IGREJA QUADRANGULAR DE SERGIPE SUSPENDE TEMPORARIAMENTE OS CULTOS

17/03/20 - 07:30:47

A Igreja do Evangelho Quadrangular, através do seu Conselho Estadual de Diretores, consciente da necessidade de somar com os cuidados com a saúde pública adotados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura da Capital neste período de prevenção contra o CoronaVírus, decidiu suspender temporariamente cultos e eventos com a participação de mais de 50 pessoas.

Mesmo com medidas de prevenção já adotadas, visando resguardar a saúde dos seus membros e visitantes, a direção estadual da Igreja definiu que:

– Na IEQ Jardins, Igreja com mais de 5 mil membros, os cultos serão apenas online, com transmissão via redes sociais;

– Encontros de Grupos da Igreja também serão limitados ao público mínimo ideal para prevenção;

– O tradicional evento Sermão do Monte 2020, que aconteceria na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, no próximo dia 10 de abril, está cancelado;

– E nos próximos dias, a Igreja informará como ficarão os cultos nas demais 110 Igrejas pelo Estado.

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe permanece desenvolvendo seu papel e contribuição social, e espera com tais medidas colaborar para com a saúde pública.

Aracaju, 16 de março de 2020.

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe

Da assessoria