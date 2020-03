O Brasil em marcha lenta

Tirando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus fanáticos seguidores, o Brasil inteiro está mobilizado contra o coronavírus. As cidades estão literalmente parando, pois a grande maioria das pessoas tem preferido ficar em casa. Os que saem às ruas o fazem para resolver o estritamente necessário. Com cinco casos da doença já confirmados em Sergipe, Aracaju abriu mão das comemorações de seu aniversário como capital, neste 17 de março, para evitar aglomerações. A Prefeitura também determinou o fechamento de teatro, cinemas e escolas e universidades. A Igreja Católica abriu mão dos eventos programados para a Quaresma e o campeonato de futebol foi suspenso. Tomara que toda essa mobilização resulte em menos casos de coronavírus e que o período dessa pandemia seja mais o curto possível. Oremos!

Empregos ameaçados

O fechamento dos cinemas de Aracaju devido a pandemia do coronavírus pode resultar em demissão dos empregados da rede Cinemark. Medida idêntica adotada pelo governo do Rio de Janeiro, levou a franquia de cinemas a fazer duas propostas aos colaboradores de lá: adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) ou ao Programa de Qualificação Profissional Remunerado. Quem optar pela última proposta participará de cursos online e receberá até 80% do salário líquido. É, dos perdidos a metade!

Rodovia de rosca

Está pronto para ser aberto ao tráfego um trechinho de nove quilômetros da BR-101, ligando Malhada dos Bois a Propriá, incluindo o trevo de Cedro de São João. A informação foi dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aos deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (Podemos). Somando outros trechos já concluídos com esse pedacinho de estrada, resultam em 20 quilômetros da 101 duplicados ininterruptos. Pelo andar da carruagem, esta obra vai completar um século inconclusa. Danôsse!

Sem festa

Não haverá mais festa para a anunciada filiação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, ao PDT. Por conta da pandemia do coronavírus, o gestor optou em assinar a ficha pedetista e ponto final. Anteriormente, estava previsto um grande evento político no Iate Clube de Aracaju, com a presença do falastrão Ciro Gomes, do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e tantos outros menos votados. Marminino!

No estaleiro

Uma gripe forte – não é coronavírus – colocou no estaleiro o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Visando evitar transmitir a doença para os outros, o parlamentar não sai de casa tendo, inclusive, cancelado a entrevista que concederia, nesta terça-feira, à rádio Liberdade/FM. Por conta do resfriado, Fábio só pretende retornar à Câmara Federal na semana que vem. Melhoras!

Tropa ameaçada

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe está trabalhando mesmo afetando por uma forte gripe. Segundo o blog Espaço Militar, o mais grave é que o doente acabou de chegar do Paraguai, tendo feito duas conexões em voos internacionais. O advogado Márlio Damasceno lamenta que nada tenha sido feito, mesmo havendo o risco de o sargento ser portador de coronavírus. Misericórdia!

Grana pra saúde

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) informa ter destinado R$ 32 milhões em emendas para quase todos os municípios sergipanos. Segundo ele, R$ 17 milhões foram direcionados para as unidades básicas de saúde. “Esses recursos envolvem ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças”. Ah, bom!

Banda vuô

Seis em cada 10 brasileiros (58%) admitem que nunca, ou somente às vezes, dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira. A pesquisa feita pelo SPC também mostra que 17% dos consumidores, sempre ou frequentemente, precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. O percentual aumenta para 24% entre os mais jovens. Você controla o que ganha? Ôxe!

Socorro ganha UPA

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), entregou à comunidade a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O gestor lembrou que deu continuidade à obra em 2017, “para que a população deixasse de esperar, uma vez que a ordem de serviço da UPA foi expedida em 2011. Hoje está aí, pronta para atender a quem precisa, com material da mais alta qualidade”, festeja Inaldo. Vixe!

Dito pelo não dito

O procurador-geral da República Wagner Natal Batista, deu parecer contrário à “indisponibilidade não punitiva” do conselheiro Clóvis Barbosa. Ele entende que esta deliberação do Tribunal de Contas de Sergipe afrontou decisões do Supremo Tribunal Federal, que garantem a vitaliciedade aos conselheiros dos TCE’s. Clóvis foi colocado de escanteio para que o conselheiro desaposentado Flávio Conceição assumisse sua cadeira no pleno daquela corte de contas. E agora, TCE? Aff Maria!

Recorte de jornal

