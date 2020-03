PMA REÚNE COMITÊ DE CRISE E PEDE ATENÇÃO REDOBRADA NAS PRÓXIMAS 72 HORAS

17/03/20 - 07:50:52

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na tarde desta segunda-feira, 16, os membros do Comitê de Gerenciamento de Crise para pedir atenção redobrada nas próximas 72 horas, em virtude da possibilidade de chuvas intensas na capital sergipana. Durante a reunião, o gestor municipal reforçou a necessidade de uma antecipação dos órgãos operacionais, uma vez que, segundo os institutos meteorológicos, existe, ainda, a previsão de ventos fortes para estes dias.

“Recebemos a informação de que nas próximas 72 horas, Aracaju poderá ser acometida por chuvas intensas, acompanhadas de rajadas fortes de ventos. Diante desse dado, convoquei o comitê para que possamos agir prontamente, nos antecipando a situações adversas. Peço que todos os órgãos operacionais estejam preparados para entrar em campo, assim como temos feito toda vez que um grande volume de chuvas cai sobre a nossa cidade. O direcionamento é justamente para que continuemos no mesmo caminho, mas para que possamos estar sempre um passo à frente, prevendo qualquer adversidade”, destacou o prefeito.

Edvaldo pediu, ainda, que, qualquer medida adotada pelo comitê, para preservação dos aracajuanos, leve em consideração o coronavírus. “Temos agora a questão do coronavírus e, por isso, precisamos estar atentos a nossa atuação. Se houver a necessidade de deslocar pessoas, redobrem as atenções e evitem aglomerações, especialmente de idosos e daqueles que estão no grupo de risco”, reforçou

De acordo com coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, o órgão municipal recebeu três alertas de institutos meteorológicos distintos. Nos comunicados, foi informado não somente a previsão para o grande volume chuvas, previsto para as próximas 72 horas, como também a possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas, o que, segundo ele, redobram os riscos para queda de árvores, destelhamento de casas, alagamentos e inundações.

“Com base nessas informações, de risco potencial, enviamos o alerta via sms para mais de 35 mil pessoas cadastradas, justamente para que elas possam se precaver, ficar em casa, e, sobretudo, se manter em segurança. Aproveitamos para divulgar o número 199 para chamadas de emergência e, assim, lembrar as pessoas que, em caso de necessidade, estamos de prontidão. Os alertas indicam chuvas acima, inclusive, do grau de perigo, então o prefeito convocou o comitê e pediu a todos que se mantenham alertas para atuação no menor tempo resposta possível, minimizando os transtornos e salvaguardando a vida das pessoas”, detalhou o major.

Responsável pela coordenação do comitê, o secretário da Defesa Social, Luís Fernando Mendonça, reforçou a importância da reunião. “O prefeito determinou que o comitê e todos os órgãos ligados estejam prontos para atuar, de frente, logo, Defesa Civil, Emurb, Emsurb e SMTT, e na retaguarda as secretarias da Assistência Social, Saúde e Educação. A ordem é que atuemos de maneira integrada para que os melhores resultados sejam colhidos”, reiterou.

Participaram da reunião os secretários Luís Fernando Mendonça (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Jeferson Passos (Fazenda), Cecília Leite (Educação), Simone Passos (Assistência Social), Renato Telles (Transporte e Trânsito) Waneska Barboza (Saúde), e Jorge Araújo Filho (Governo), além do coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, do inspetor da Guarda Municipal, Fernando Mendonça, e do chefe de gabinete do prefeito, Nildomar Freire.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA