Prefeitura suspende as aulas na rede municipal de ensino de Socorro

17/03/20 - 07:00:42

A Secretária Municipal de Educação informa que, em atendimento às determinações contidas no Decreto Municipal n 19. 899, de 16 de março de 2020, ficam suspensas as atividades letivas em todas as unidades da Rede Municipal de Educação, no período compreendido entre os dias 17 a 31 de março do ano em curso. Tal medida decorre da prevenção necessária ao enfrentamento do Covid-19 (corona vírus). Posteriormente, orientaremos sobre o funcionamento administrativo das nossas Unidades.

Professora Josevanda Mendença Franco

Secretária Municipal da Educação de Nossa Senhora do Socorro