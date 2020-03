Unidade para combater o vírus

17/03/20 - 00:01:45

Diógenes Brayner – [email protected]

O coronavirus mexe com o mundo. Propaga-se à velocidade da luz e é letal. Em pouco tempo assusta e deprime a economia mundial. Não é fácil contê-lo. Ninguém sabe até aonde vai e o estrago que fará em um mundo digital, que se rende a um micro organismo que sequer é visto a olho nu. Começou a aparecer na China e rapidamente se alastrou pelo mundo. Destruiu quase toda a Europa e desembarcou no Brasil, naturalmente chegou a Sergipe, exigindo cuidados para conter sua expansão.

O Brasil assistiu um tanto perplexo uma manifestação ocorrida no domingo, de apoio ao Governo Bolsonaro e de repúdio aos outros poderes, como o legislativo e o judiciário. Em Brasília, o próprio presidente esteve junto aos seguidores, mas isolado em um jardim, embora tenha cumprimentado a todos, tirado selfies e participado diretamente de um movimento com pouco sentido. Críticas de um lado, respostas de outro, todos fingindo que não davam importância ao inimigo maior: o coronavirus.

Em Sergipe e Aracaju o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (quase PDT) anunciaram medidas para combater a expansão do vírus, todas bem orientadas e rigorosamente analisadas por setores da saúde. Seguiram o que determina à lógica: proibiu o que possa se tornar em ponto de transmissão e orientou sobre aglomerações, viagens e atos que possam promover a proliferação do vírus letal.

O momento é difícil para todos e desaconselha à politização de uma pandemia anunciada, capaz de atingir famílias independentes de posições ou condições. Esse é um momento de unidade. Que se deixe de lado diferenças políticas e busquem ajudar da melhor forma possível, para evitar dano maior à população de um Estado onde todos se conhecem, como já dizia o ex-governador Albano Franco.

Nessas situações dramáticas, quem tem que dar o melhor exemplo são os políticos, que devem evitar criticar atos e medidas só para desqualificar um trabalho em favor da sociedade. Essa atitude é má quanto o próprio vírus. Além disso, Sergipe tem que vencer mais esse desafio, naturalmente com a seriedade que o caso requer, com medidas duras e eficientes, mas tudo com prudência para evitar o domínio do pânico.

Fábio de licença

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está de licença médica e não vai à Câmara Federal esta semana. Ele pegou uma virose.

*** Fábio fez todos os exames e “deu apenas virose mesmo, graças a Deus, mas peguei 09 dias de gancho médico.”

Sobre coronavirus

Fábio Mitidieri diz que o coronavírus é coisa séria, está afetando toda a economia mundial e deve ser tratada com muita responsabilidade.

*** – O Brasil está começando a enfrentar o problema, mas teremos o seu pico nos próximos dois meses. Temos que fazer o dever de casa para diminuirmos os efeitos dessa pandemia, disse.

Cancela filiação

O prefeito Edvaldo Nogueira tomou uma atitude sensata ao cancelar a solenidade de sua filiação ao PDT, que aconteceria na próxima segunda-feira.

*** Edvaldo informou à repórter Magna Santana que apenas assinará a ficha de filiação, sem o evento que se realizaria no Iate Clube e reuniria centenas de pessoas.

*** Ontem à tarde, Edvaldo teve uma reunião com o presidente estadual do partido, Fábio Henrique, e decidiram a suspensão.

Apenas um detalhe

Ciro Gomes (PDT-CE), que estaria presente ao ato de filiação, dia 17, teve um quadro de febre e coriza, ontem. Tanto que fez por vídeo conferência o programa Roda Viva, da TV-Cultura.

*** Essa também foi uma das razões para suspensão da solenidade, que se dará em outra data.

Fábio é pré-candidato

O presidente estadual do PDT, deputado federal Fábio Henrique, confirma que será pré-candidato a prefeito de Socorro, “com fé em Deus”.

*** Fábio explica que “isso já vem sendo construído no nosso grupo, mas só vamos fazer ato de pré-lançamento no final de abril”.

*** Quanto ao apoio de Edvaldo Nogueira, disse que “não conversei com ele sobre isso, mas somos todos PDT”.

Assembleia restringe

A Assembleia Legislativa terá sessões plenárias normais a partir de amanhã. Mas o presidente da Casa, Luciano Bispo (MDB), pretende adotar medidas preventivas sobre o coronavirus.

*** Amanhã, Luciano Bispo vai reunir-se com deputados, para restringir a presença de pessoas nas galerias.

Existem caminhos

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que o momento exige providências firmes e objetivas: “em resumo, exige liderança. E este deve ser o papel de Jair Bolsonaro.”

*** – Isso é o que esperam milhões de brasileiros. É o que exige a Constituição Federal. Existem caminhos, basta colher as melhores opiniões técnicas e ter coragem, sugeriu.

Reunião é adiada

O senador Rogério Carvalho (PT) pediu ao governador da Bahia, Rui Costa, para adiar a reunião do Consórcio Nordeste que aconteceria esta semana,e falamos sobre a possibilidade da compra de lotes do Interferon.

*** – A prevenção é o melhor remédio, mas também precisamos de uma solução para diminuir a mortalidade dos casos, explicou.

Márcio Discute

O pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, retornou de encontro da Direção Nacional e é um dos nomes que terá atenção especial da cúpula nas eleições municipais.

*** Márcio já está discutindo com aliados a elaboração de um programa para Aracaju junto com lideranças dos bairros.

Henri para vice

O ex-presidente da OAB, Henri Clay (sem partido) está conversando com setores do PT e pode ser o vice de Márcio Macedo nas eleições de outubro.

*** Henri Clay mantém silêncio sobre isso, mas não se mostra inflexível. Pode se filiar ao Rede ou Psol.

Chapa de vereador

O PT está montando uma chapa forte para disputar a Câmara Municipal de Aracaju e já tem 32 nomes. Entre eles o ex-vereador Emanuel Nascimento, o presidente do Diretório Municipal, Jéferson, e o suplente de vereador Camilo Daniel.

*** Tem também a professora Adilma, do Sintese, e outros nomes de bom nível eleitoral na Capital.

Comércio assustado

Os empresários do comércio estão propondo que o ICMS antecipado, que será pago na próxima semana, seja suspenso temporariamente em razão de provável queda nas vendas.

*** Os lojistas estão temendo que, com a queda nas vendas, falte dinheiro para pagamento desses impostos.

*** A CDL vai se reunir amanhã para tratar desse assunto e propor medidas que protejam o setor neste período de Corona Vírus.

Também nos shoppings

Dentro dos shoppings, em Aracaju, os lojistas estão muito preocupados também com a queda das vendas. Todos acham que os shoppings devem flexibilizar o pagamento dos alugueis e do condomínio, para que suportem esse período.

*** Ainda não houve redução significativa do movimento. O shopping Jardins registrou uma queda de 0,5% de presença, e o Riomar de 0,8% no final de semana, considerada insignificante.

Chapa proporcional

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, está se dedicando à formação da chapa para pré-candidatos a vereador e, como a maioria dos demais partidos, tem dificuldade.

*** O DEM terá chapa proporcional que pode ser mais ou menos forte, com a presença de 12 a 14 mulheres. O partido terá candidato a prefeito em mais de 20 municípios.

*** Machado, entretanto, só vai discutir formação de aliança em Aracaju depois de formar a chapa proporcional.

Um bom bate papo

Adota medidas – O Governo do Estado adota medidas para enfrentar o coronavirus e suspende todos os eventos com mais de 50 pessoas em ambiente fechado ou 100 pessoas em ambiente aberto.

Visitas a presídios – Suspende visitação a presídios e a centros de detenção para menores pelos próximos 15 dias.

Ensino público – Suspende atividades educacionais em todas as escolas públicas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, pelos próximos 15 dias.

Iniciativa privada – Recomenda-se que a iniciativa privada e as entidades religiosas adotem o mesmo mecanismo de restrição previsto no decreto.

Suspende prova – O Ipesprevidência fica autorizado a suspender a Prova de Vida.

Sobre os bares – Os bares e restaurantes poderão funcionar normalmente, desde que forneçam meios de higienização aos clientes e mantenha a distância de mínima de 2 metros entre as mesas.

Funções laborais – O servidor público estadual com mais de 60 anos poderá exercer suas funções laborais preferencialmente em trabalho remoto, desde que observada a natureza da sua atividade.

Só em emergência – Ficam suspensas viagens de servidores estaduais a serviço do governo do estado pelo período de 60 dias, ressalvadas situações de urgência;

Isolamento domiciliar – Todo servidor público do estado de Sergipe que regressar do exterior ou de estados considerados áreas de risco, deverão efetuar comunicação imediata e permanecer em isolamento domiciliar pelo prazo de 7 dias.