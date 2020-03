Unit Sergipe suspende atividades acadêmicas em todos os campi e polos EAD

17/03/20 - 07:00:11

Unit reforça a importância do cumprimento das medidas de hábitos básicos de higiene pessoal e etiqueta respiratória para evitar a propagação do Coronavírus

Devido às instruções normativas emitidas pelos órgãos oficiais da Saúde, além do posicionamento do Governo do Estado de Sergipe e da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Grupo Tiradentes suspende as atividades acadêmicas da Universidade Tiradentes em todos os seus campi e polos a partir desta quarta-feira, 18, até 29 de março.

O mesmo se aplica para as atividades externas dos campi da Unit SE (incluindo as Clínicas de Odontologia, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina, NAF e NPJ). Com isso, a comunidade externa que usufrui dos serviços prestados pelos nossos espaços clínicos será notificada quanto ao remanejamento dos atendimentos.

No entanto, para não haver prejuízo à comunidade acadêmica, bem como buscar o cumprimento da carga-horária das disciplinas e estágios, o calendário letivo será reestruturado e divulgado posteriormente nos canais oficiais da Universidade Tiradentes e suas unidades.

Se nesse período o aluno necessitar de atendimento sobre assuntos acadêmicos e financeiros, deverá fazê-lo pelos nossos canais oficiais via Magister Mobile, portal Magister, Call Center (0800-729-2100) ou pelo e-mail: [email protected] Caso possua dúvidas específicas sobre benefícios (Fies, Pravaler), o Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF – da Unit terá operação com equipe reduzida das 8h às 18h.

Pensando no bem estar e segurança dos nossos alunos, professores e colaboradores, o Comitê de Contingenciamento do Grupo Tiradentes – em atendimento aos instrumentos normativos emitidos pelo Ministério da Saúde -, reforça a importância do cumprimento das medidas de hábitos básicos de higiene pessoal e etiqueta respiratória para evitar a propagação do Coronavírus.

Os alunos matriculados nos cursos da modalidade Educação a Distância (sejam em cursos semipresenciais, híbridos ou on-line) terão as atividades mantidas apenas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sem que qualquer prejuízo venha a ser causado às atividades avaliativas e práticas. Estas últimas serão reagendadas e os alunos comunicados.

O Grupo Tiradentes segue acompanhando o quadro e as determinações das autoridades públicas e, com isso, a decisão poderá ser revista e todos serão informados em tempo real.

Caso algum aluno apresente quadro suspeito de contaminação pelo novo Covid-19 (febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza), deve procurar os órgãos de saúde do Estado e em seguida comunicar ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Grupo Tiradentes via Whatsapp: (79) 98103-0452.

Da assessoria