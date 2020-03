AGÊNCIAS DO INSS EM SERGIPE SUSPENDEM ATENDIMENTOS SEM AGENDAMENTO

18/03/20 - 07:59:48

Para evitar a proliferação do coronavírus, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe, informou que estão suspensos os atendimentos sem agendamento por 15 dias, a partir desta quarta-feira (18).

A portaria que autoriza a medida informa ainda que está prevista a permissão da entrada do segurado apenas 20 minutos antes do horário agendado. A entrada de acompanhantes também só será permitida em caso indispensável.

Deverão ser mantidos apenas os seguintes serviços agendados:

Cumprimento de exigências de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais Perícias médicas previdenciárias Avaliações e pareceres sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais

Para agendar, é necessário ligar para o telefone 135 ou pelo site.