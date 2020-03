Alese adota as medidas de prevenção contra o coronavírus

18/03/20 - 11:22:42

Somente ocorrerão as sessões ordinárias deliberativas, em que ocorrem as votações;

Está suspenso o acesso de pessoas ao prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, exceto os parlamentares e demais servidores da Casa; para qualquer necessidade do cidadão com o Poder Legislativo, estão abertos os nossos canais de comunicação e também através da Ouvidoria para o atendimento à população. Os deputados e deputadas também estão disponibilizando suas assessorias via seus canais de comunicação.

Marcos Aurélio Costa

Diretor de Comunicação