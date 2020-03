ATENDIMENTO NA SEDE DO CEAC SOFRERÁ ALTERAÇÃO POR CONTA DO CORONAVÍRUS

18/03/20 - 15:46:22

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) que integram a Secretaria de Estado da Administração (Sead) passarão a seguir medidas de segurança para a redução de riscos de transmissão do novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe, mediante decreto de situação de emergência assinado pelo governador Belivaldo Chagas na última segunda-feira (16).

Na manhã desta quarta-feira, 18, durante reunião do secretário George Trindade com a diretora geral do Ceac, Ana Paula Menezes, representantes dos órgãos parceiros e do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase) ficaram estabelecidas algumas medidas. São elas: a suspensão temporária de alguns serviços na rede Ceac, assim como a redução do horário, do número de atendimento nas unidades, e o agendamento dos serviços somente online e não com a utilização de totens para evitar contagio do vírus.

Com isso, estão suspensos temporariamente os serviços de nova emissão da carteira de identidade nas unidades do Ceac. Serão entregues apenas os documentos já emitidos. Os serviços prestados pelo Detran continuam de forma online, com a entrega dos documentos somente por agendamento. Quem estiver com a habilitação vencida, vai ser baixada uma portaria, através do Detran, prorrogando esse prazo.

O único serviço da Deso que vai ser feito no Ceac é o parcelamento de dívidas. A segunda via, a ligação e religamento de água somente através do site também. Os serviços prestados pelo INSS estarão suspensos por 15 dias.

A entrega de documentos programados para os próximos 30 dias deverá ser agendada das 8h às 16h pelo www.agendafacil.se.gov.br. Os atendimentos nos Ceac´s do Shopping Riomar e Rua do Turista ocorrerão das 8h às 16h. Já no Terminal Rodoviário e no Shopping Peixoto, em Itabaiana, serão das 8h às 12h.

Fonte e foto assessoria