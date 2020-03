CENTRAIS SINDICAIS DIVULGAM MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA CORONAVÍRUS

18/03/20 - 11:11:47

No dia da Greve Nacional da Educação e do Serviço Público, por direitos e contra as privatizações, quarta-feira, dia 18 de março, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), CTB, UGT e CSP-Conlutas organizaram uma Coletiva de Imprensa em Aracaju para divulgar as 18 medidas necessárias para a proteção dos trabalhadores contra o Corona Vírus Covid-19.

‘Pandemia se combate com Direitos’ é o título do documento elaborado por sindicatos e centrais que foi entregue aos profissionais da imprensa para divulgar as 18 medidas protetivas necessárias contra o Corona Vírus Covid-19. Confira:

Caso ocorra a suspensão das aulas é preciso tomar medidas que assegure a proteção das mães no trabalho e das crianças em casa;

Necessidade de ampliação dos investimentos em educação e de aprovação do novo FUNDEB;

Suspensão da tramitação no Congresso Nacional de todas as PECs e reformas que reduz os investimentos em políticas públicas;

Necessidade de proteção aos moradores de ruas;

O Governo do Estado deve criar um programa emergencial de renda mínima para os trabalhadores desempregados;

Como as pessoas vão ficar mais tempo em casa acontecerá o aumento do consumo de água. Portanto, a cobrança da conta de água, por parte da DESO, deverá ocorrer tendo como referência a média mensal anterior a pandemia;

Orientar que a população use a água da DESO por ser clorada;

Acontecerá, também, o aumento do consumo de energia, portanto a cobrança da conta de luz, por parte da Energisa, deve ocorrer a partir da média mensal anterior a pandemia;

Necessidade do Congresso Nacional suspender a EC95 aumentando os investimentos em saúde, ciência e tecnologia para tratamento e prevenção a pandemia;

O Governo Federal e o Governo Estadual suspender dos efeitos da Reforma da Previdência por atingir os idosos, grupo de risco para a Pandemia que precisa de recursos para comprar remédios;

O Governo do Estado e as Prefeituras assegurar medidas de proteção aos feirantes, disponibilizando máscaras, luvas plásticas e álcool em gel;

Assegurar estabilidade dos trabalhadores que precisem ficar em quarentena;

As empresas assegurarem vacinação contra a gripe de todos os trabalhadores;

Manutenção dos salários dos trabalhadores que precisem ficar em quarentena;

Proteção aos trabalhadores de aplicativos: as empresas assegurarem máscaras e álcool em gel aos trabalhadores de entrega em domicílio;

O atendimento à população com os vidros abertos em táxi e em carro de aplicativos;

O Governo do Estado suspender o processo de Privatização do SAMU e do Hospital e Maternidade de Nossa Senhora da Glória;

Estabelecer um limite máximo de trabalhadores/usuários dentro dos ônibus, todos sentados e os veículos com os vidros abertos, e ampliar o quantitativo de ônibus em circulação, assegurando mascaras de proteção aos motoristas e cobradores.

