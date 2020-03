CIDADE RIO DE JANEIRO DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A prefeitura do Rio decretou (18) situação de emergência no município por causa da pandemia de coronavírus (Covid-19).

O decreto foi publicado na edição desta -feira do Diário Oficial do Município, um dia depois da declaração de situação de emergência no estado do Rio.

Com a medida, a Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a, entre outras coisas, entrar em propriedades particulares para prestar socorro e fazer a evacuação e também usar qualquer um desses bens em caso de necessidade.

A secretaria também poderá promover a mobilização de outros órgãos do município para atuar na redução dos impactos da epidemia na cidade e convocar profissionais de saúde inativos.

O decreto também dispensa licitação para a compra de bens e aquisição de serviços referentes ao controle da epidemia. Até , foram confirmados 31 casos de coronavírus na cidade do Rio.