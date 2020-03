Coronavírus: caso suspeito em Lagarto aguarda resultado dos exames

18/03/20 - 15:35:35

Um caso suspeito em Lagarto, que aguarda resultado de exames. Não há nenhum caso confirmado até o momento e nenhum caso descartado para o coronavírus.

O caso suspeito trata-se de uma jovem de 32 anos, que chegou de Orlando/EUA na última terça-feira, apresentando sintomas como febre E tosse seca, dor de garganta e no corpo. A paciente já está sendo acompanhada pela equipe de saúde, fazendo o devido tratamento sintomático e também tomando as medidas de precaução para isolamento domiciliar, uma vez que não se trata de um caso grave, de acordo com as definições operacionais, como também a intensificação das medidas de higiene e uso de máscara cirúrgica simples.

Em breve, mais informações serão divulgadas pela Secretaria de Saúde de Lagarto. Não compartilhe notícias não oficiais! Cuidado com as Fakes News.

Prefeitura de Lagarto