Coronavírus: “Não estamos preparados”, diz Cabo Amintas em entrevista

18/03/20 - 05:42:55

O vereador Cabo Amintas (PTB) concedeu entrevista exclusiva para o jornalista Habacuque Villacorte do Jornal CINFORM, de Aracaju, edição desta segunda-feira, 16.

Dentre os temas abordados, Amintas falou sobre a suspeita de fraude na empresa que fará a reforma do prédio da Câmara Municipal de Aracaju, denúncia que está investigando.

Durante a entrevista, também falaram sobre a repercussão da “Máfia dos Shows” em que Amintas foi um dos denunciantes em rede nacional no programa do jornalista Roberto Cabrini. Depois, continuaram falando sobre reformas realizadas pela prefeitura de Aracaju, onde Amintas criticou as inaugurações de obras inacabadas e justamente no ano eleitoral, a exemplo da obra da Avenida Euclides Figueiredo.

Além disso, o parlamentar antecipou que está apurando uma denúncia de suposto desvio de dinheiro público de uma Secretaria da Administração Municipal, ainda não revelou qual secretaria.

Em seguida foi questionado sobre as estratégias políticas para as eleições de 2020. Cabo Amintas recebeu alguns convites para filiação, mas optou por continuar no mesmo grupo com tendências que seguem seus ideais, mudando apenas para o Partido Social Liberal (PSL) por ter maior tempo de televisão para mostrar seu trabalho.

Depois continuaram falando sobre a gestão municipal do Prefeito Edvaldo Nogueira, a qual Amintas considera desastrosa. “O prefeito tenta enganar o povo passando a impressão de que tem obras na cidade toda, mas por que não fizeram isso durante os três anos?”, questionou.

De forma antecipada, o vereador comentou sobre o caos que pode se transformar a cidade, caso o coronavirus chegasse aqui. “Nós não temos estrutura. A prefeitura deu como referência o hospital da Zona Sul para o atendimento que teria 28 leitos. Isso não é verdade! Lá não tem essa quantidade de leitos! Você imagine o caos que esse vírus já causou na Europa, em países desenvolvidos? Se ele chegar aqui vai ser um caos porque não estamos preparados! Ou começa a agir agora, com as autoridades de saúde ou vai ficar muito ruim”, alertou.

Para concluir a entrevista, o jornalista perguntou a opinião de Amintas sobre o trabalho da Guarda Municipal de Aracaju (GMA). “Falta investimento à Guarda Municipal. O prefeito pegou uma pessoa que não tem experiência alguma e que entrou apenas para receber as ordens do Coronel”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas