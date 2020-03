CORONAVÍRUS: PREFEITURA E MPT INSPECIONAM EMPRESA PRIVADA NA CAPITAL

18/03/20 - 06:13:15

Nesta terça-feira, 17, após circulação de áudios em redes sociais, que questionavam o risco de transmissão do coronavírus entre os trabalhadores de uma empresa privada da capital, e diante da necessidade de averiguação, a convite do Ministério Público do Trabalho, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, e técnicos da Secretaria Municipal da Saúde se reuniu com a equipe administrativa da empresa para inspeção do local e orientação sobre as medidas de enfrentamento ao vírus.

“Nossa preocupação é que toda a população, e nesse processo incluímos as empresas e seus trabalhadores, esteja ciente dos cuidados que precisam ser redobrados. São ações de prevenção simples, mas que precisam ser praticadas rigorosamente. Da mesma forma que precisamos ser multiplicadores em nossos espaços domiciliares, as empresas também precisam fazer esse trabalho com seus funcionários e ofertar condições de prevenção”, destacou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Participaram da reunião a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante, a enfermeira do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Gazielle Dias, a gerente da Vigilância da Saúde do Trabalhador do município, Macella Cabral, e a fiscal da Vigilância Sanitária de Aracaju, Yanne Pinheiro.

“Fizemos uma reunião inicial com a equipe administrativa, visitamos os espaços para inspecionar os locais de trabalho, e uma reunião final dando as orientações necessárias para esse momento, a partir do decreto emitido com algumas ações que são inerentes a esse período de emergência de saúde pública. Sugerimos a ampliação dos dispensadores de álcool gel nos locais, também sugerimos alterações sobre os blocos de trabalho, condições possíveis de adequação à condição de aglomerado de pessoas no mesmo espaço, além da desinfecção dos locais de trabalho. Orientações emitidas nos decretos municipal e estadual em relação ao momento de emergência em saúde pública”, pontuou a diretora Taise Cavalcante.

Em nome do Ministério Público do Trabalho, o procurador do trabalho Emerson Albuquerque Rezende, reforçou o trabalho conjunto entre os gestores e a importância da conscientização por parte das empresas, no cuidado e orientação de seus trabalhadores. “Essa é uma preocupação de todos nós, que o efeito do coronavírus seja minorado aqui em Sergipe. O MPT deverá receber o relatório das Vigilâncias, e como base nele deverá marcar uma nova reunião para avaliar o cumprimento das medidas. Estaremos atentos a todas as empresas, para que medidas efetivas sejam adotadas nos ambientes de trabalho”, ressaltou.

