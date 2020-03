Coronavírus – Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe emite nota

18/03/20 - 05:53:19

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe informa que, seguindo as orientações para evitar a proliferação do coronavírus (COVID-19), e atendendo aos decretos estadual e municipal, suspendeu algumas de suas atividades pelo período de 15 dias, a contar da data de hoje. Aproveitamos a oportunidade para recomendar que sejam tomados as medidas de proteção orientadas pelos organismos de saúde. Acompanhe-nos através das nossas redes sociais para manter-se atualizado(a) acerca de novas informações.

Atividades suspensas Senac:

Aulas e Eventos de todas as unidades

Atividades suspensas Sesc:

– Grupo de idosos Nova Vida

– Escolas Sesc

– Creche Sesc

– Academias do Sesc

– Caravana da Esperança

– Sesc Ler Indiaroba

– Balneário Sesc Socorro

Da assessoria