Coronavírus: vereadores de Umbaúba suspendem sessões por 15 dias

18/03/20 - 09:53:24

A Câmara Municipal de Umbaúba emitiu um decreto suspendendo por um período de 15 dias as sessões ordinárias da casa. A medida atende recomendações dos órgãos de vigilância sanitária para conter o avanço do coronavírus no país e em Sergipe.

O decreto foi apreciado pelos pares na noite da última terça-feira, 17. O presidente Fernando Augusto Prado (MDB) ressaltou aos colegas parlamentares que, em caso de urgência, serão convocados para deliberações com sessões sem público.

“Precisamos adotar esta medida para ajudar na prevenção contra o COVID-19, entendendo que é preciso proteger os vereadores, servidores e a população em geral. Jamais iremos regredir os trabalhos desta casa. Havendo necessidade, retomamos as sessões ordinárias”, pontuou.

A vice-prefeita e ex-vereadora do município, professora Guadalupe, também participou da sessão.

Por Yslla Vanessa/Ascom Câmara Municipal de Umbaúba