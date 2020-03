Covid-19: Infectologista explica como higienizar corretamente as mãos

18/03/20 - 15:27:41

Esfregar bastante com sabão líquido e secar com papel toalha estão entre as orientações

O simples ato de lavar as mãos pode ser uma alternativa eficaz na prevenção de infecções graves, impedindo o risco de transmissões cruzadas de microorganismos, entre eles, o coronavírus (Covid-19). Por isso, a infectologista do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Manoela Santiago, orienta as pessoas sobre a importância desse método de prevenção e explica sobre a forma correta da lavagem e uso do álcool 70% em gel.

“Nossas mãos são as maiores transportadoras de contaminação, o ideal era que a higienização em um ambiente onde circulam muitas pessoas já fosse uma rotina, mesmo sem o coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão pode substituir o álcool gel, o álcool gel é mais fácil porque muitas vezes a pessoa está na rua e pode ter a dificuldade de achar uma pia com água e sabão. Então, lavar as mãos sempre antes e depois que tiver contato com alguém é muito importante”, explicou a infectologista.

A lavagem das mãos deve acontecer de acordo com as superfícies com que a pessoa entra em contato e durar pelo menos um minuto. O Covid- 19 é um vírus que se transmite tanto da forma respiratória por gotículas, como por contato pessoal, então, se a pessoa não estiver higienizando as mãos de forma correta pode estar passando para outras pessoas, através de abraço, do beijo, do aperto de mão.

A infectologista orienta sobre a forma correta para a lavagem das mãos. “O ideal é lavar as mãos com água e sabão, não ter nenhum anel nos dedos ou pulseiras, esfregar bastante com sabão líquido, não esquecer do dorso da mão, o polegar, entre os dedos, sempre manter as unhas curtas, além do punho, seque com papel toalha. Tudo isso durante um minuto, esfregando muito as mãos e não topar novamente na torneira, se ela não for automática, use a toalha de papel para fechá-la. Esse último procedimento tem como objetivo evitar a contaminação da mão pelas bactérias alojadas na superfície do registro da torneira”, enfatizou Manoela Santiago.

Para os profissionais de saúde, devem obedecer os cinco momentos para higienização das mãos. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a exposição a fluídos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente.

Fonte e foto SES