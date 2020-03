DEVINHO NOVAES SE ENVOLVE EM NOVA POLÊMICA: DIRIGINDO SEM A CNH

18/03/20 - 17:03:03

O cantor Devinho Novaes voltou a se envolver em polêmica. Desta vez por estar dirigindo o seu veículo, uma BMW de luxo da fabricante alemã Bayerische Motoren Werke AG, sem a carteira nacional de habilitação (CNH) e o veículo foi apreendido por falta de pagamento do licenciamento anual.

A apreensão aconteceu nesta terça-feira (17) no município de Barra dos Coqueiros, próximo à sede da SMTT, durante uma fiscalização de rotina.

As informações passadas pela SMTT são de que as multas acumuladas somam algo em torno de R$ 3 mil, devido ao atraso do pagamento do licenciamento anual.