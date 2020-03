FAKENEWS LEVA COORDENADOR PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ESCLARECER INFORMAÇÕES

18/03/20 - 07:04:54

A pandemia do COVID-19 (Novo Corona virus) além de deixar população em alerta também tem chamado a atenção devido ao grande número de informações falsas disparadas nas redes sociais. No município de Lagarto, distante 75 KM da capital sergipana, uma informação mentirosa inserida nos principais grupos de Whatsapp gerou muita discussão e correria. O Post em questão informava que todos os beneficiários do Programa Bolsa Família teria direito ao saque emergencial no valor de R$ 470 reais e que pra isso acontecer o cidadão deveria preencher um formulário contido no link da descrição.

Para esclarecer a situação, o Gestor Municipal de Cadastro Único e do Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social de Lagarto, Rangel Fontes, concedeu entrevista ao Programa Jornal da Manhã, ancorado pelo radialista Lucas Brasil, na rádio Eldorado FM na manhã desta terça-feira, dia 17. Na ocasião o gestor do programa deixou claro que “Nem a Secretaria de Assistência Social e muito menos o Governo Federal utiliza as redes sociais ou qualquer mensagem para informar saques relacionados ao bolsa família”, disse Rangel, acrescentado mais adiante que “O preenchimento desse formulário solicitado neste link falso pode gerar consequentemente ato fraudulento, por tanto, todo cuidado é necessario”, alertou.

Para Rangel a informação também gerou uma certa correria de beneficiários para as agências bancárias do município fugindo das orientações do Ministério da Saúde no tocante à prevenção do corona vírus, o que acaba colocando todos os em risco.

Por: Lucas Brasil