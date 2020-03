FECOMÉRCIO DE SERGIPE PASSA A TER ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CHINA

18/03/20 - 10:03:36

Foi assinado na sexta-feira (13) uma parceria entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe e a empresa multinacional, presente em quatro continentes, Continental Comex, especializada em comércio exterior, sediada em Hangzhou, que torna a empresa a representante da Federação do Comércio no mercado asiático. Com isso, a Fecomércio amplia sua atuação, atingindo o mercado internacional, e conquista a vantagem de agir no fim do risco da transmissão de coronavírus na China, com a percepção da retomada dos negócios internacionais do mercado chinês.

A assinatura do termo foi firmada entre o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, e a empresária Daniela Sena França. Com isso, a Continental Comex passa a ter as prerrogativas de representação dos interesses das empresas do comércio sergipano na China, desde que elas sejam associadas aos sindicatos componentes do sistema em Sergipe.

A representação da Fecomércio na China, por meio de Daniela Sena, permitirá que as empresas do comércio de Sergipe executem transações internacionais de compra e venda, por meio do Programa de Internacionalização de Negócios da Fecomércio. Com isso, o trabalho da Fecomércio ganha robustez, se expandindo no mercado internacional. Os trabalhos em Sergipe seguirão à cargo do consultor especializado, Luizandré Barreto, e na China, com o escritório da Continental Comex. O presidente do sistema, Laércio Oliveira, valorizou a assinatura do convênio e a abertura do escritório da Fecomércio na China.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, afirmou que a parceria com a Continental Comex é a consolidação de um plano importante para o setor empresarial sergipano, fortalecendo a economia do estado, potencializando sua atuação no mercado internacional.

“Firmar esse acordo com a Continental Comex e ainda mais com Daniela Sena é um momento muito importante para Sergipe, pois agora estamos abrindo portas na China para que as empresas sergipanas sejam representadas e possam ter as melhores oportunidades de mercado. Com isso, temos um grande leque de oportunidades para fortalecer o comércio sergipano, as empresas sergipanas e garantir as mais competitivas opções de compra para as empresas. Isso também fará com que as empresas de Sergipe possam levar seus produtos para a China, criando uma via de mercado para atuação. Esse momento celebra o potencial crescimento da economia Sergipana”, afirmou.

Daniela Sena, CEO da Continental Comex, empresa que atua na China, Estados Unidos, Noruega e África do Sul, que será a responsável pelo escritório da Fecomércio Sergipe na China valorizou a parceria de representação da Fecomércio e disse que vai buscar oportunidades para as empresas sergipanas.

“Trabalharemos com a captação, prospecção de clientes, apresentação de produtos e faremos a ligação das empresas sergipanas com o mercado chinês e das chinesas com o mercado de Sergipe. Vamos trabalhar para facilitar o acesso às redes produtivas chinesas, com foco em buscar os produtos com maior avanço tecnológico e dar maior presença internacional para as empresas sergipanas. Para mim, é muito importante representar a Fecomércio na China e faremos o nosso melhor”, disse.

Johan Van Dyk, empresário sul-africano, sócio da Continental Comex, destacou que é um orgulho ser o escritório de representação da Fecomércio Sergipe na China.

“É muito orgulho para mim e para a Continental Comex, ser o escritório de representação da Fecomércio na China. Nós vamos buscar oportunidades de captação de clientes para as empresas, primando pelas melhores ofertas para as empresas sergipanas expandirem seus negócios, atuando no comércio chinês. Iremos elevar a reputação das empresas de Sergipe na China e abrir o mercado internacional para os empresários sergipanos. Isso será uma missão importante para o crescimento da economia sergipana, com o caminho do comércio bilateral”, comentou.

A reunião da assinatura da parceria teve a presença de empresários do comércio, serviços e indústria, representantes de entidades de classe empresariais e de representantes da Fecomércio Alagoas, parceira da Fecomércio Sergipe no programa de internacionalização comercial.

Por Marcio Rocha