Governo suspende Eventos do mês da Mulher e recomenda o adiamento das Conferências

Para evitar aglomerações, Secretaria de Estado da Inclusão Social sugere a suspensão temporária do processo conferencial

Seguindo as determinações do Governo de Sergipe quanto às medidas de distanciamento social para contenção da transmissibilidade do coronavírus, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) decidiu por suspender três grandes eventos que aconteceriam nesta segunda quinzena, dentro das comemorações do Mês da Mulher, e recomendar aos municípios o adiamento das Conferências municipais e territoriais dos Direitos da Mulher, agendadas para os meses de março e abril.

Com isso, a SEIAS recomenda que sejam suspensas as 10 Conferências já marcadas para acontecer até o final do mês: Conferência Territorial do Centro Sul, em Lagarto (18.03); a Conferência Municipal de Itabi (19.03); a Conferência Municipal de Japaratuba (25.03); a Conferência Municipal de N. Sra da Glória (25.03); a Conferência Municipal de N. Sra. do Socorro (25.03); a Conferência Municipal de Canindé de São Francisco (26.03); a Conferência Municipal de Carmópolis (26.03); a Conferência Territorial do Leste Sergipano, em Capela (26.03); a Conferência Municipal de Cristinápolis (31.03); e a Conferência Municipal de Gararu (31.03); bem como as que estão agendadas para abril.

De acordo com a diretora de Inclusão e Direitos Humanos da SEIAS, Ana Márcia Menezes, a medida foi adotada considerando a importância de todos contribuírem para evitar aglomerações, reduzindo o potencial de transmissibilidade da doença. “As etapas municipais e territoriais são preparatórias para a nossa 5ª Conferência Estadual, prevista para acontecer em junho, mas entendemos que é momento de incentivar o distanciamento social como medida mais eficaz de interrupção do ciclo de contágio. Então, recomendamos a suspensão temporária do processo conferencial, que será retomado em momento oportuno, considerando que valorizamos a participação social no fortalecimento e integração da Rede de Atendimento à Mulher”, explica Ana Márcia.

Também ficam suspensos os maiores eventos da programação unificada do Governo de Sergipe comemorativa ao Mês da Mulher, que contavam com a participação da SEIAS, como a Mesa de Debate: ‘Estratégias de Prevenção à Violência Contra as Mulheres’ (Teatro Atheneu, 19.03); o Sarau Com Elas, Feira de Mulheres do Campo e da Cidade, Exposição de Mulheres Escritoras e Mesa de Debates: Gordofobia (Museu da Gente Sergipana, 24.03); e o Circuito Descubra-SE: a Mulher e o Seu Corpo (SES – Pç. Fausto Cardoso, 30.03).

Ficam suspensas, ainda, as atividades do Ônibus Lilás – unidade móvel de combate à violência contra a mulher – que percorre o estado levando conscientização e atendimento jurídico, psicológico e socioassistencial às mulheres. Fica cancelada, portanto, sua visita aos municípios de Riachão do Dantas (20.03) e Propriá (24.03).