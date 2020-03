INSPEÇÃO NO COMPECAN ENCONTRA GRADES CERRADAS E ARMAS DE FABRICAÇÃO CASEIRA

A Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) constatou na manhã desta quarta-feira (17) que em uma das celas do Pavilhão 3, no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Compecan), em São Cristóvão, estava com grades cerradas e o concreto danificado em um local abrigava 20 internos.

As informações passadas pelo Desipe são de que durante a ação, um deles avançou na direção do diretor da unidade e foi disparado um tiro de arma não letal contra ele, que ficou ferido e foi levado para a enfermaria.

Ainda segundo a Sejuc, atividades preventivas serão realizadas nos próximos dias.

Em todas as nove unidades prisionais do estado as visitas estão suspensas.

Todos os procedimentos necessários foram adotados pela unidade prisional e foi evitada uma fuga no sistema. As atividades preventivas serão realizadas nos próximos dias. A Sejuc reforçou que não haverá visitas nas unidades pelos próximos 15 dias para se evitar a propagação do Covid-19.