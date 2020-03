INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO SUSPENDE ATENDIMENTOS NA SEDE E INTERIOR DO ESTADO

18/03/20 - 13:08:21

Apenas serão feitas as entregas dos documentos já confeccionados

O Instituto de Identificação suspendeu todos os atendimentos presenciais na sede e em todos os pontos de atendimento na capital e no interior do estado. Apenas estão mantidas as entregas de documentos que já foram confeccionados. Por dia, pelo menos 500 pessoas utilizam os discursos do Instituto de Identificação.

De acordo com o diretor do instituto, Jenilson Gomes, a decisão foi tomada com base em decreto governamental e para evitar a disseminação e contágio do Coronavírus. “A decisão visa garantir a segurança sanitária da população e dos servidores”, informou.

Até o fim do dia, o instituto vai divulgar um canal de comunicação para tirar dúvidas sobre o funcionamento do Instituto de Identificação.