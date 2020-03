Mais um caso de coronavírus foi confirmado em Sergipe

18/03/20 - 17:38:24

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta quarta-feira (18) mais um caso do novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe: uma mulher de 44 anos, de Propriá, que estava na lista de passageiros de um voo com caso suspeito.

Ela se encontra clinicamente bem e está em isolamento domiciliar. Com este, passam para seis o número de casos confirmados no Estado.

A Secretaria de Estado da Saúde também divulgou o número de casos suspeitos. São oito neste momento: Aracaju (seis); Simão Dias (um) e Lagarto (um). Os casos descartados já somam 25.