MEGA-SENA ACUMULADA PODE PAGAR R$ 12,5 MILHÕES NESTA QUARTA-FEIRA, DIA18

18/03/20 - 05:26:44

Sorteio do concurso 2.244 será às 20h e pode ser acompanhado pela TV ou pelas redes sociais da CAIXA

O concurso 2.244 da Mega-Sena, a ser sorteado nesta quarta-feira (18), promete pagar um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões. O sorteio será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Em observância às orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA será reduzido. O acompanhamento ao vivo dos sorteios pode ser feito pela televisão e nas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube). É possível acompanhar a transmissão integral dos procedimentos iniciais de abertura de maletas e carregamento dos globos e, após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na página das Loterias CAIXA (www.caixa.gov.br/loterias), aba transmissão de sorteios, o público pode rever as últimas transmissões realizadas.

Outras ações da CAIXA em relação às ações de prevenção ao Coronavírus estão disponíveis em: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20570/nota-da-caixa-acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-e-informacoes-sobre-o-atendimento-ao-publico

Como apostar:

Os apostadores têm à disposição diversas formas de registrar seus jogos. Além das mais de 13 mil unidades lotéricas, as Loterias CAIXA também disponibilizam canais digitais, como o Internet Banking CAIXA (IBC), Portal e App Loterias CAIXA.

Para jogar no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. Cada compra pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site. Também pelo portal, os apostadores podem optar pelos combos, que oferecem apostas de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente escolhe entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, em que o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

Usuários da plataforma iOS têm disponível na Apple Store o app Loterias CAIXA, e podem apostar nas seguintes modalidades: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, respeitando o período de captação de cada concurso.

Clientes com acesso ao Internet Banking também podem registrar seus palpites na Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Concurso 894 da Loteca:

Em razão da decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender competições nacionais por tempo indeterminado e do cancelamento da maioria dos campeonatos estaduais, bem como do cenário de incertezas em relação a outros campeonatos que interferem na composição da grade da Loteca, o início da captação das apostas para o concurso 894 da modalidade será adiado. As informações adicionais acerca do referido concurso serão publicadas na página das Loterias CAIXA (www.loterias.caixa.gov.br), aba Comunicados Importantes.

