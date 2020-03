MOTORISTAS E COBRADORES TERÃO QUE TOMAR MEDIDAS DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS

18/03/20 - 12:34:46

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) por meio da Diretoria de Transportes (Ditransp), informa que em decorrência da pandemia do Corona Vírus, fica determinado que os motoristas, cobradores e funcionários dos guichês de passagem que trabalham nos ônibus que fazem o transporte intermunicipal de passageiros, utilizem máscaras e luvas. As empresas do transporte intermunicipal devem disponibilizar também álcool em gel a 70% nos veículos para uso da população.

A Ditransp informa ainda que os serviços de emissão de carteira, perícia e renovação no setor de passe livre, que fica no Ceac do Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, conhecido como Rodoviária Nova, estarão suspensos até o dia 01 (primeiro de abril).

As medidas adotadas têm o intuito de prevenir os usuários desses serviços contra a propagação do vírus.

Fonte e foto assessoria