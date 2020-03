POLÍCIA CIVIL ELUCIDA HOMICÍDIO EM MENOS DE 24 HORAS EM PIRAMBU

18/03/20 - 14:03:33

Um suspeito foi preso e outro está foragido

Na última segunda-feira, 16, foi encontrado o corpo de Jeilson dos Santos, 38 anos, conhecido como “Dudu”, vítima de arma de fogo. Dois suspeitos foram identificados como autores do crime,Rodrigo dos Santos, de 22 anos, que foi preso e o outro está foragido.

De acordo com as informações, a operação contou com o apoio da Guarda Municipal de Pirambu, enquanto equipes de policiais civis de Pirambu e Japaratuba deram início às investigações. A equipe identificou e prendeu o suspeito Rodrigo dos Santos, de 22 anos, que foi preso escondido na residência vizinha a sua. Na casa do autor, ainda foi encontrada uma motocicleta com o chassi adulterado e foi apreendida.

Ainda segundo as informações, em prosseguimento das investigações foi identificado mais um suspeito que antes de ser preso conseguiu se refugiar um em uma mata de difícil acesso no município de pacatuba não sendo possível localizá-lo.

A polícia ressalta que já descobriu a possível motivação para o crime, mas não vai divulgar para não atrapalhar futuras investigações. É importante destacar a parceria entre entre a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública de Pirambu que somam esforços pela segurança da população pirambuense.

Fonte e foto SSP