Prefeitura cria canal 156 para tirar dúvidas da população sobre o coronavírus

18/03/20 - 06:49:48

Dentre as medidas para enfrentamento ao coronavírus (covid-19) e combater as fake news, a Prefeitura de Aracaju, de forma inovadora, criou o “MonitorAju”, um serviço telefônico que entrará em funcionamento a partir desta quarta-feira, 18, para que os cidadãos possam obter esclarecimentos sobre o vírus e para informar quadros suspeitos. O atendimento será possível através do canal 156.

Por meio do 156, as pessoas com histórico recente de viagens para o exterior ou para regiões com transmissão comunitária, como São Paulo e Rio de Janeiro, também devem reportar aos órgãos de Saúde e receber as orientações, seja sobre apresentação de sintomas ou sobre isolamento.

As dúvidas serão respondidas por equipes técnicas. Qualquer cidadão poderá ligar gratuitamente.

Diferente do que vem sendo compartilhado em canais não oficiais, em casos onde a equipe avalie a necessidade de coleta de material, esta não é realizada em domicílio. A equipe de monitoramento da SMS avaliará cada caso individualmente, e havendo necessidade de coleta, os devidos encaminhamentos serão tomados.

Consta em decreto

A criação do canal, que visa dialogar com a população, consta em decreto editado na noite desta segunda-feira, 16, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, e está entre as medidas de enfrentamento ao covid-19, após a confirmação de mais quatro casos no município.