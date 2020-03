PTC CONVIDA LAURO MENEZES PARA FILIAR E SER CANDIDATO A PREFEITO EM ARACAJU

18/03/20 - 08:32:13

Na manhã desta terça-feira (17), o presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho, ligou para o empresário Laurinho Menezes para lhe fazer o convite a filiar-se ao partido. Tourinho reforçou a importância da filiação como parte de um projeto de pré-candidatura de Laurinho a prefeito de Aracaju. O convite foi acompanhado do presidente estadual do PTC, João Nascimento.

Segundo Nascimento, que abonou a ficha de filiação, o partido buscará em 2020 atuar em municípios estratégicos no país, e com nomes que representem uma novidade na disputa, com experiência e qualificação para o cargo.

“Sergipe conhece a pessoa de Laurinho. Sabe da sua experiência e o que ele já enfrentou para manter suas empresas, negócios e os milhares de empregos que gerou. Contribuiu com projetos políticos, sofreu injustiças e agora é o momento dele mesmo colocar seu nome como uma opção viável aos eleitores de Aracaju. O PTC tem muito a crescer com a sua pré-candidatura”, destacou o presidente estadual.

Satisfeito e até surpreso com o convite, Laurinho conversou com a família e amigos antes de tomar a decisão. Ele aceitou filiar-se ao PTC após uma conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa, partido ao qual estava filiado.

“Sei que o desafio é grande, mas com a boa política é possível contribuir com o desenvolvimento de uma cidade e da sua gente. Aracaju tem um potencial enorme e precisa de uma gestão que tenha visão de futuro. Vamos aprofundar o debate e viabilizar um projeto viável para a nossa capital”, afirmou Laurinho.