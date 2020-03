Senadora destaca medidas adotadas para o enfrentamento ao Coronavirus

18/03/20 - 07:17:52

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou nesta terça-feira (17) a decisão do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, bem como de setores da classe empresarial que, compreendendo o momento delicado que o país tem enfrentado com o Coronavirus (covid-19), decidiram suspender ações que demandam aglomerações de pessoas. “Hoje, a nossa capital faz 165 anos e havia toda uma programação definida, mas precisou ser suspensa, dada a necessidade de nos resguardamos nesse período de pandemia que, exige de cada um de nós, mudanças de hábito e comportamento”, afirmou a senadora, lembrando que o Brasil já tem mais de 230 casos confirmados, dentre os quais, quatro em Sergipe.

Maria do Carmo observou que o Brasil está impactado, especialmente, em sua economia em virtude da proliferação desse vírus, cujo pico só deve acontecer nos próximos 20 ou 30 dias. “Segundo especialistas, estamos ascendendo essa curva, o que exige mais cuidado. É um momento de instabilidade, que demanda de cada um de nós muita responsabilidade e sabedoria para passarmos por essa tempestade com menor dano possível”., disse a senadora, acrescentando que “precisamos estar atentos, adotar os cuidados necessários, preservar, sobretudo, os idosos que são mais vulneráveis, mas sem pânico”.

Ontem, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou de uma reunião de emergência, convocada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), na qual esteve o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para debater ações de enfrentamento ao coronavirus. Dentre as medidas adotadas está a suspensão de sessões solenes e audiências públicas. “Precisamos fazer a nossa parte e, apesar do distanciamento físico, recomendado pelas autoridades de saúde, temos que estar unidos pela oração e pela fé em Deus que é quem nos sustenta todo o tempo. Façamos o que nos cabe para que impactemos positivamente no todo”, sugeriu a senadora sergipana.

Fonte e foto assessoria