TALYSSON CRIA GABINETE PARA QUEM APRESENTAR SINTOMAS DO CORONAVÍRUS

18/03/20 - 17:59:13

Por Assessoria Parlamentar

Como forma de dar sua contribuição no combate ao surto de coronavírus, classificado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o deputado estadual Talysson de Valmir (PL) está disponibilizando uma importante ferramenta tecnológica de auxílio à população. Por meio do Gabinete Virtual, pessoas que apresentarem sintomas do Coronavírus poderão solicitar ajuda por meio do whatsaap 79 98862-5321.

O parlamentar destaca que está acompanhando a situação com bastante preocupação, mas sem pânico. “Em Itabaiana, temos equipe preparada para atender pessoas com sintomas em suas residências. Pela dimensão global e a velocidade com que o vírus está se espalhando, é preciso não apenas uma ação rápida das autoridades, mas que todos se conscientizem da necessidade de cuidados básicos. Peço que tenham cuidado com a higiene das mãos e evitem saídas desnecessárias, principalmente para locais de grande aglomeração. Cuidado mais especial ainda temos que ter com os nossos idosos. Na medida que nos expomos, estamos colocando nossos idosos em risco” observa.

Talysson diz ainda que o momento é de cautela e de união. “Não podemos abandonar a população quando ela mais precisa. Estou colocando toda a minha equipe à disposição, inclusive intensificando a divulgação do número do nosso gabinete virtual. Unidos e conscientes vamos vencer esse vírus”, diz.