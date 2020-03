Um vírus no caminho

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não esperava encontrar pelo caminho um vírus chamado Corona. Invisível, este ser invertebrado parou o mundo antes de chegar ao Brasil, porém ao chegar aqui aqui foi visto pelo capitão de pijama como mais um inimigo comunista, capaz de ser aniquilado com uma rajada de detefon. Enquanto a comunidade científica se desdobrava para retardar a propagação do Covid-19, Bolsonaro fazia pouco caso, desrespeitava as orientações médicas e alardeava que a doença não passava de histeria da imprensa marronzista, que deseja vê-lo pelas costas. Agora, depois de mais de 300 vítimas e a previsível propagação do vírus pelo país, o soldadinho de chumbo começa a enxergar que a coisa é mais séria do que ele pensava. Vai pedir ao Congresso para aprove estado de calamidade no país para que o seu cambaleante governo possa dispor de recursos visando enfrentar a grave pandemia. Aos poucos, o destemperado capitão começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Só falta Bolsonaro concluir que o coronavírus é uma arma biológica para derrubá-lo do governo. Cruzes!

Vereador infrator

E o vereador aracajuano Thiaguinho Batalha (PMB) está sendo acusado de dirigir bêbado e provocar um acidente na Orla de Atalaia. O carro dirigido por ele colidiu com outros dois, deixando o motorista do Uber ferido gravemente. O passageiro e o irmão da vítima juram que o vereador estava com a cara cheia de “cana”. Thiaguinho, que deixou o local do acidente sem prestar socorro à vítima, nega a embriaguez e confessa que olhava o celular enquanto dirigia. Portanto, admite ser infrator. Marminino!

Segure o bolso

O presidente do PL de Aracaju, empresário Milton Andrade, tem uma péssima impressão da Câmara de Aracaju. Pelo menos foi o que ele deixou transparecer ao afirmar que se seu partido eleger dois vereadores “serão dois ladrões a menos” no Legislativo. Diante da cara de espanto do entrevistador, Andrade ainda disse que “é só você olhar” a atual composição da Câmara. Seria bom o empresário revelar os nomes dos ladrões para não comprometer os 24 vereadores. Misericórdia!

Bom exemplo

Nestes tempos de coronavírus, vem da Igreja do Evangelho Quadrangular o exemplo a ser seguido pelas demais congregações religiosas. Com cerca de 5 mil fiéis, o templo do bairro Jardins, em Aracaju, decidiu realizar os cultos apenas online, com transmissão via redes sociais. A Quadrangular também cancelou o tradicional evento Sermão do Monte, marcado para 10 de abril na Orla de Atalaia. Bravo!

Cadê a chuva?

Será que os equipamentos do Instituto Nacional de Meteorologia estão desregulados? Desde a última segunda-feira que os danados enxergam temporais em Sergipe, só que até agora mal chuviscou em boa parte do estado. Por conta dos alertas de mau tempo, a Defesa Civil está de prontidão e o sertanejo, coitado, não se cansa de olhar pro céu. Pelo sim e pelo não, é bom não sair de casa desprotegido. Vai que chove daqui pro fim do ano. Homem, vôte!

Fugiu da rasteira

E o pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, “Betão do Povo” caiu fora do PTC ao suspeitar que o partido lhe negaria o registro de candidatura. Já filiado ao PDT do vice-prefeito Adilson Júnior, “Betão” jura de pés juntos que não vota no prefeiturável Armando Batalha nem que a vaca tussa. O novo pedetista revela que está conversando sobre uma possível aliança com Gedalva, Carlos Vilão e Lauro Rocha. Então, tá!

Torneiras vazias

Muita gente em Sergipe está tendo dificuldades para lavar as mãos, comportamento importante para espantar o coronavírus. Na periferia de Aracaju e em vários municípios do interior, água tratada é coisa rara. Sempre alegando problemas na tubulação, a Deso tem deixado o povo dias e dias sem água nas torneiras. Ou o governo resolve essa questão ou não terá moral para exigir que a população lave as mãos para não se contaminar. Só Jesus na causa!

Educação de luto

Morreu, ontem, em Aracaju o professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, Juan José Rivas Páscua, 86 anos. Por conta da pandemia do coronavírus, o velório é restrito à família. O corpo do professor Rivas será cremado nesta quarta-feira, no Crematório Vila da Paz, localizado no povoado Caueira, em Itaporanga D’Ajuda. Segundo a família, as cinzas serão enviadas para a cidade espanhola de Salamanca, onde o professor nasceu em 1933. Descanse em paz, Mestre!

Horário reduzido

Os shoppings devem abrir das 12h às 20h. A redução do horário de funcionamento foi sugerida pela Associação Brasileira de Shopping Centers e deve ser seguida pelos centros de compras localizados nas cidades com casos confirmados de coronavírus. Segundo a entidade, “a medida é mais uma forma de reduzir a concentração de pessoas em locais públicos e privados para evitar a contaminação”. É vero!

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo, sobre o coranovírus: “Se para estar solidário, tenho que estar solitário, prometo à solidão ser um bom hóspede”. Aff!

