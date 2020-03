Unit e Sebrae/SE discutem parcerias para inovação na educação

18/03/20 - 08:59:58

Com o objetivo de discutir parcerias que possam acelerar a implementação de startups em Sergipe, através do Tiradentes Innovation Center, gestores do Grupo Tiradentes visitaram, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae – em Sergipe. Além do superintendente do Sebrae/SE, Paulo do Eirado, estiveram presentes o diretor técnico do Sebrae/SE, Emmanoel Sobral, assessores do órgão e o CEO do TIC, José Rabelo.

Durante o encontro, foram debatidos programas já desenvolvidos pelo Sebrae que podem ser implementados com a parceria. “No quesito inovação, o Sebrae em Sergipe vem desenvolvendo diversas ações importantes. Temos certeza que foi uma reunião bastante produtiva e que terá desdobramentos dos laços institucionais entre a Unit e o órgão”, declara o Vice-Presidente de Relações Institucionais, professor Dr. Saumíneo Nascimento.

Desde o ano passado, a Unit fomenta o empreendedorismo e empregabilidade com o Tiradentes Innovation Center, primeiro Centro de Inovação voltado à Educação do Norte e Nordeste. Além de qualificar professores no uso de tecnologias educacionais, o TIC tem como objetivo desenvolver pesquisas em laboratórios de aprendizagem por meio de startups e incentivar os novos negócios para fortalecer a economia local, criando novas oportunidades de trabalho na região.

Entre as ações desenvolvidas pelo Sebrae estão o Programa de Pré-aceleração para Startups em Sergipe, que tem como objetivo transformar ideias inovadoras em negócios de alto impacto, através de uma metodologia de capacitação intensiva, e o Sebraetec, que é uma forma rápida e econômica de levar inovação para os pequenos negócios.

Além dos projetos discutidos, também foi verificada a possibilidade de oferta de cursos de especialização, pela instituição de ensino, para os empreendedores sergipanos e a questão do uso da extensão universitária em parceria com o Sebrae.

Fonte e foto Assessoria