Vereador Thiaguinho Batalha é acusado de dirigir embriagado e provocar grave acidente

18/03/20 - 05:34:27

Durante a tarde desta terça-feira (17) circulou nas redes sociais uma informação de que o vereador de Aracaju Thiaguinho Batalha (PMB) teria se envolvido em um acidente com carro e que dirigindo embriagado. Ele nega.

As informações são de que o vereador colidiu seu carro com outro veículo em frente ao Banese da Orla de Atalaia e o motorista do carro atingido teria ficado gravemente ferido, inclusive chegando a desmaiar.

Um vídeo postado por um irmão da vitima, informou nos grupos de whatsapp que Thiaguinho estava embriagado e teria fugido do local sem prestar socorro ao ferido, que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Já o vereador, também pelo whatsapp, negou que estava bêbado e que foi a uma farmácia comprar um remédio e, quando retornava pra casa, se distraiu olhando uma mensagem no celular, só percebendo que havia colidido quando o aiberg abriu. Thiaguinho Batalha revela que dois assessores seus chegaram ao local e acomppanharam o motorista ferido até o hospital “e eu tô aqui ferido, testa sangrando, peito estufado”. O passageiro do Uber também postou um depoimento nas redes sociais garantindo que o vereador estava embriagado e fugiu sem socorrer a vítima.

Esta é a segunda vez, em menos de um ano, que o vereador se envolve em um acidente de trânsito.

Foto redes sociais