INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA SUSPENDE ATENDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS POR 15 DIAS

19/03/20 - 09:05:10

O atendimento fica restrito a casos de extrema urgência

Devido a propagação da COVID-19, no Instituto de Criminalística, os exames presenciais, colheitas de padrão agendadas e demais exames que podem ser adiados, ficarão suspensos por um período de 15 dias e serão reagendados após o retorno das condições normais do serviço.

O atendimento presencial no Instituto ficará restrito ao casos de extrema urgência, sendo priorizado o atendimento via telefone ou e-mail.

Além disso, internamente outras medidas preventivas estão sendo tomadas a fim de minimizar os efeitos da pandemia com o objetivo de proteger de forma adequada a saúde e a vida dos servidores do Instituto de Criminalística.

Telefone: (79) 3198-2001 / 3198-2050

E-mail: [email protected]