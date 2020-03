49º CONCURSO INTERNACIONAL DE REDAÇÃO DE CARTAS DO CORREIOS É SUSPENSO

19/03/20 - 08:21:21

Os Correios comunicam que o 49º Concurso Internacional de Redação de Cartas está suspenso, no Brasil, temporariamente. A decisão considera a medida adotada por vários Estados de antecipar o recesso o escolar, em cumprimento às orientações de prevenção à doença ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), classificado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia. Os Correios coordenam nacionalmente o concurso, que é promovido mundialmente pela União Postal Universal (UPU).

A empresa conta com a compreensão da comunidade escolar e, oportunamente, divulgará novas orientações sobre a continuidade do certame.